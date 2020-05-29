Индия опасается китайской военной активности на спорных территориях

29.05.2020, 16:09, Разное

Спорные территории между Индией и Китаем могут привести к военному конфликту. Как сообщают индийские СМИ, со стороны Шанхая наблюдается активность армейских подразделений у границы между государствами.

КНР, как заверяет Дели, увеличивает свой военный контингент в районе Ладакх, который стал предметом спора между странами. Так, власти Китая ранее уже начали модернизировать военную инфраструктуру и мобильность техники на базах, расположенных на указанной территории. Власти Индии назвали такие действия грубым нарушением соглашений, заключенных в 2013 году. Согласно договоренностям, оба государства обязались воздерживаться от отслеживания патрулирования границ и размещения воинских частей.

Относительно Ладакха предусмотрено присутствие здесь только пограничных сил. По информации индийских властей, Китай уже разместил на территории около Ладакха порядка 1,5 тысяч своих солдат. Как отмечают в Дели, это только увеличивает накал, поскольку всего несколько недель назад между военнослужащими двух государств уже произошел конфликт. Свое военное присутствие КНР концентрирует севернее от озера Пангонг и возле долины Галван.

Такие активные действия дают возможность Шанхаю в любой момент создать широкий фронт для вторжения на территорию соседней страны. Дополнительно у границ с Индией насчитывается около 5 тысяч служащих НОАК. Однако все обвинения власти Китая отвергают, заявляя, что с их стороны нарушений нет. В Поднебесной не относятся к Ладакху, как к территории Индии. Подобная позиция двух стран, к тому же имеющих на вооружении ядерные боеголовки, вызывает опасения во всем мире.