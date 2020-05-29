 

Саакашвили поздравил украинских пограничников с российским праздником

29.05.2020, 16:06, Новости дня

Экс-президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили поздравил пограничников не с тем праздником. В День пограничника, отмечаемый в России, он поздравил украинских военнослужащих.

"Как бывалый пограничник (ОКПП "Чоп", "Борисполь") поздравляю всех причастных с Днем пограничника! (по старому стилю)", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook​​​ и выложил фотографию, на которой запечатлен в украинском военном берете.

В 2018 году празднование Дня пограничника на Украине перенесли с 28 мая на 30 апреля.

 

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. На родине против него был возбужден ряд уголовных дел, ему грозил тюремный срок. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. Уже в 2016-м Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не справился с задачами по развитию региона.

В феврале 2018 года украинские власти выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года снова попал на Украину – незаконно. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, после чего политик вернулся на Украину уже официально.

7 мая нынешнего года Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ.



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