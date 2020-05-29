BMW назвала российские цены обновленных “пятерок” и 6 серии GT

29.05.2020, 16:06, Новости дня

Производитель раскрыл российские цены и комплектации на рестайлинговые автомобили 5 серии и 6 серии GT, попутно открыв прием заказов на них. Выпуск машин стартует в июле.

Дизельные моторы по своим показателям тоже не изменились – версии xDrive 520d и BMW 520d xDrive развивают 190 л.с., а 530d xDrive – 249 л.с.. Однако все дизели теперь дополнены двухступенчатым турбонаддувом, который улучает отклик мотора на подачу тяги. Автоматы ZF на 8 ступеней тоже слегка оптимизированы для более эффективной и комфортной работы.

Бензиновых версий у новой “пятерки” будет четыре: 520i (190 л.с.), BMW 530i xDrive (249 л.с.), BMW 540i xDrive (340 л.с.) и BMW M550i xDrive (530 л.с. и 750 Нм). Дизельные версии – BMW 520d и BMW 520d xDrive (по 190 л.с. в каждой) и BMW 530d xDrive с дизелем на 249 л.с. Все дизели – с двухстпенчатым турбонаддувом, а все моторы, без исключения, сочетаются с модернизированным 8-ступенчатым автоматом, версии xDrive – полноприводные, машины без этого обозначения – с задним приводом.

Порядок цен такой: бензиновые BMW 520i – от 3 470 000, 530i xDrive Base – от 3 930 000, 540i xDrive Base – от 4 380 000, M550i xDrive Base – от 6 180 000 рублей. Дизельные 520d стартуют с отметки в 3 580 000, а 530d xDrive Base – с 4 340 000 рублей.

Базовая комплектация включает полностью светодиодные фары, шины Runflat, двухзонный климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, навигацию и сервисы BMW ConnectedDrive, дистанционный запуск двигателя, а для дизельных (кроме версий Base) – автономная система отопления. BMW 520i Business, BMW 520d Executive и BMW 520d xDrive Business дополнительно оснащаются автоматом управления дальним светом, электроприводом крышки багажника, подрулевыми “лепестками” и отделкой перфорированным кожзамом.

У версий M Sport – аэродинамический пакет M, спортивный руль, тормоза M Sport с окрашенными суппортами (кроме версии M Sport Pure). У BMW 540i xDrive M Sport Pro, 530d xDrive M Sport Plus и 530d xDrive M Sport Pro есть адаптивная подвеска. В списке оснащения также есть аудиосистема Harman/Kardon Surround Sound, беспроводная зарядка, автодоводчики дверей, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, ассистент парковки, полностью цифровая приборная панель и проекционный дисплей.

Спецверсия BMW 530d xDrive M Sport Edition (от 5 620 000 рублей) будет тиражом тысяча экземпляров по всему миру. У нее красные тормозные суппорты, лазерные фары, оригинальные колеса на 20 дюймов, М-сиденья, черная кожа салона с синим швом, а также опциональный серий цвет. В базе есть аудиосистемой Bowers & Wilkins с 16 динамиками, четырехзонный климат-контролем, подогрев задних сидений и ассистентом парковки с камерами кругового обзора.

У BMW M550i xDrive в комплектациях Base (от 6 180 000 рублей) и M Special (от 7 390 000 рублей) в базе есть задний активный дифференциал M Sport, адаптивная подвеска с уменьшенным на 10 мм клиренсом, задний спойлер, колеса на 19 дюймов, спортивные передние кресла с памятью, цифровая “приборка”. У версии M Special – еще более спортивная подвеска M Professional, активное рулевое управление, отделка кожей Nappa, комфортные передние сиденья с вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, управление жестами, автоматическая парковка с дистанционным управлением и интерактивный ключ BMW Display Key.

Обновленный вместе с “пятеркой” BMW 6 GT в РФ – это две бензиновые (630i на 249 сил и 640i xDrive на 340 л.с.) и две дизельные (620d xDrive на 190 и BMW 630d xDrive на 249 л.с.) версии. Бензиновые модели, без учета опций, стоят от 4 290 000 до 5 490 000 рублей, дизельные – от 4 340 000 до 5 460 000 рублей.

В базе – задняя пневмоподвеска, матричные LED-фары с ассистентом управления дальним светом, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, спортивные передние сиденья с электрорегулировкой и функцией памяти для водителя, обогрев руля, сервопривод двери багажника, цифровая приборка, навигация, ионизация и ароматизация воздуха. У всех бензиновых модификаций есть дистанционный запуск двигателя, у дизельных – автономный отопитель.

Оснащение версий M Sport аналогично тому, что и у “пятерок”. У исполнения M Sport Pro пневмоподвеска уже на обеих осях, есть четырехзонный климат-контроль и передние сиденья с вентиляцией, ассистент парковки с камерами кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и проектор данных.

В топовой комплектации Luxury Plus (от 5 490 000) есть подогрев задних сидений, в списке опций – панорамная крыша, лазерные фары, массаж для передних сидений, медиасистема для пассажиров заднего ряда, функция парковки с дистанционным управлением.

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