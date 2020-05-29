 

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

29.05.2020, 16:06, Новости дня

Зарубежный артист Джастин Бибер пользуется большой популярностью в Сети. На его страницу в Instagram в настоящий момент подписаны 137 миллионов пользователей. Свежий пост артиста вызвал большой ажиотаж, а все благодаря одному русскому матерному слову.

Джастин Бибер опубликовал снимок, на котором, судя по всему, он сидит на краю изрисованной граффити крыши. Особенно в глаза бросается русское матерное слово, написанное большими буквами.

Российские пользователи социальной сети не остались в стороне и принялись активно строчить комментарии под опубликованным постом. Например, видеоблогер Давид Манукян и телеведущая Екатерина Варнава отметились смеющимися смайликами.

Пользователь под никнеймом romangazetka написал: "Русские вперед", а ramin4ig отметил: "Ахахах, Джастин, ну ты и фон выбрал". Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово. В настоящее время публикация зарубежного артиста буквально подверглась штурму наших пользователей и собрала десятки русскоязычных комментариев. Ситуация напоминает флешмоб, проделанный с Леди Гагой, Сталлоне и Шварценеггером.



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