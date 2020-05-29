 

Появились данные о новом кроссовере Lexus NX

29.05.2020, 16:04, Новости дня

Японская компания Lexus NX в скором времени выпустит новый кроссовер, который уже предложен на эскизах.

По рендерным изображениям можно увидеть, что автомобиль получил более выразительный дизайн кузова. Кроме того, здесь задействовали платформу, которая уже применяется в популярных моделях Toyota RAV4 и Toyota Harrier. В салоне прибавилось свободного пространства для пассажиров. Кроме того, здесь применили прежние силовые агрегаты, включая 2,5-литровый бензиновый двигатель.

Новинка появится и с новыми моторами, включая 2,4-литровый двигатель с мощностью 300 л.с. Пока точные данные о выходе модели отсутствуют, однако есть предположения, что новый кроссовер поступит на рынок в 2022 году, когда и озвучат технические параметры данного автомобиля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Завершено расследование дела о распространении фейка о коронавирусе

22.04 / Минфин разместит ОФЗ в преддверии решения ЦБ по ставке

29.04 / Названо количество разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса

02.04 / NTD – из-за карантина в Нидерландах королевский парк перешёл на онлайн-экскурсии

17.04 / Аргентине предсказали дефолт

29.05 / Доля выздоровевших после коронавируса в РФ превысила 40% от всех заболевших

28.03 / Трамп обещал Европе аппараты ИВЛ

26.04 / Десантники ВДВ совершили первое в мире групповое десантирование в Арктике с высоты 10 км

06.04 / “Хорошо справились”. Иранский депутат похвалил военных, сбивших самолет МАУ

27.04 / Самолет с россиянами прибыл из Бангкока в Иркутск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска