Появились данные о новом кроссовере Lexus NX

29.05.2020, 16:04, Новости дня

Японская компания Lexus NX в скором времени выпустит новый кроссовер, который уже предложен на эскизах.

По рендерным изображениям можно увидеть, что автомобиль получил более выразительный дизайн кузова. Кроме того, здесь задействовали платформу, которая уже применяется в популярных моделях Toyota RAV4 и Toyota Harrier. В салоне прибавилось свободного пространства для пассажиров. Кроме того, здесь применили прежние силовые агрегаты, включая 2,5-литровый бензиновый двигатель.

Новинка появится и с новыми моторами, включая 2,4-литровый двигатель с мощностью 300 л.с. Пока точные данные о выходе модели отсутствуют, однако есть предположения, что новый кроссовер поступит на рынок в 2022 году, когда и озвучат технические параметры данного автомобиля.