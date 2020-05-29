 

Новая Acura TLX станет самым спортивным седаном бренда

29.05.2020, 16:04, Новости дня

В Сети опубликовали характеристики обновленной модели Acura TLX.

Сообщается, что здесь применят новую архитектуру, которая ранее никогда не применялась в актуальных модификациях. Кроме того, теперь передняя подвеска имеет более продвинутое исполнение, которое ранее применялось в легендарной версии NSX. Покупатели также смогут приобрести автомобиль в модификации Type S.

Новинка имеет 3-литровый турбированный двигатель, однако его мощность пока не раскрыта. Более продвинутое исполнение модели имеет 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. В базовой комплектации разработчики ограничились 2-литровым бензиновым мотором с мощностью 276 л.с. Цена новинки будет озвучена в ближайшее время.



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