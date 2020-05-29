 

На западе Москвы произошла стрельба

29.05.2020, 15:53, Новости дня

Конфликт со стрельбой произошел в районе Солнцево на западе Москвы, на данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Инцидент произошел в районе дома 16 на улице Богданова на западе столицы. По предварительным данным, в ходе конфликта между гражданами один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета», – передает ТАСС слова пресс-службы.

Уточняется, что на месте происшествия работает оперативная группа и устанавливается обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее Чертановский суд Москвы арестовал первого предполагаемого участника перестрелки, которая в воскресенье произошла на Каширском шоссе на юге Москвы.

Напомним, в воскресенье на юге Москвы произошла перестрелка, в которой пострадал один человек, опубликовано видео инцидента. Причиной перестрелки стал бизнес-конфликт между двумя фирмами ритуальных услуг.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Минпросвещения опровергло сдачу ЕГЭ выпускниками в своих школах

10.04 / Ученые реконструировали начало жизни динозавров в 3D

10.05 / Bild – «Ночные волки» отметили День Победы в Берлине

08.04 / В РФ Hyundai Solaris получил новую безопасную версию

06.04 / Опубликована информация о новом пикапе Toyota Tundra

13.05 / Медики сочинской больницы разоблачили ложь сторонников Навального

28.05 / УП – экс-послы США на Украине отреагировали на скандал вокруг Порошенко и Байдена

26.05 / Польский участок газопровода «Ямал – Европа» перестал работать круглосуточно

11.04 / Россия и США создадут рабочую группу по космосу

16.05 / Ермак и Кулеба собираются в Берлин для консультаций по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска