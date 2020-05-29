На западе Москвы произошла стрельба

29.05.2020, 15:53, Новости дня

Конфликт со стрельбой произошел в районе Солнцево на западе Москвы, на данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Инцидент произошел в районе дома 16 на улице Богданова на западе столицы. По предварительным данным, в ходе конфликта между гражданами один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета», – передает ТАСС слова пресс-службы.

Уточняется, что на месте происшествия работает оперативная группа и устанавливается обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее Чертановский суд Москвы арестовал первого предполагаемого участника перестрелки, которая в воскресенье произошла на Каширском шоссе на юге Москвы.

Напомним, в воскресенье на юге Москвы произошла перестрелка, в которой пострадал один человек, опубликовано видео инцидента. Причиной перестрелки стал бизнес-конфликт между двумя фирмами ритуальных услуг.