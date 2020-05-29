 

Украина понадеялась на поддержку Венгрии на пути Киева в НАТО

29.05.2020, 15:53, Новости дня

Украина не видит объективных причин для конфликта с Венгрией и рассчитывает, что Будапешт восстановит поддержку Киева на пути в НАТО, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Нет никаких объективных причин для того, чтобы между нами существовали конфликты. Мы рассчитываем, что будет восстановлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО», – передает его слова украинское издание «Европейская правда».

Кулеба, со своей стороны, пообещал поддержку инициатив Венгрии и выразил готовность «работать на общий результат».

Напомним, Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины, а также заблокировала проведение заседаний Комиссии Украина из-за невозможности образования живущих на Украине венгров.

Кроме того, в мае стало известно, что в НАТО и ЕС у Украины появились натянутые отношения с Болгарией. Причиной конфликта стало желание Украины разделить район, в котором компактно проживает болгарская община. 



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