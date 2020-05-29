Мнение: Шумахер на Ниве, проблемы «Теслы» и роботизированный поиск детей

29.05.2020, 15:45, Разное

1. Российские машины по-прежнему пользуются большой популярностью в Германии и в соседних с ней европейских странах. Ральф Шумахер (брат семикратного чемпиона мира, тоже гонщик) купил себе Ниву:

https://news.drom.ru/78675.html

Известный немецкий автогонщик Ральф Шумахер, младший брат Михаэля Шумахера, сообщил, что купил себе Lada 4×4, то есть классическую Ниву. Об этом свидетельствуют два недавних поста в его личном Инстаграме. В первом посте он разместил фото внедорожника с комментарием, мол, не могу дождаться, когда прибудет моя новая машина. Второй раз Нива появилась на снимках уже с прицепом, на котором нанесен логотип его фирмы Schumacher Wines (Ральф в качестве хобби производит собственное вино).

Заметим, подписчики страницы автогонщика в основном одобрительно отзываются о его выборе, некоторые также выражают удивление. Ральф сейчас живет в Австрии, продажами Lada в этой стране занимается немецкий дистрибьютор АвтоВАЗа — Lada Deutschland.

2. У Илона Маска вновь прибавилось проблем. Теперь ему придётся конкурировать не только с китайскими и европейскими производителями электромобилей, но и с собственными бывшими сотрудниками в США:

https://lenta.ru/news/2020/05/25/teslakiller/

Американский производитель электрокаров «Люсид Моторс», который вместе с другими крупными игроками отрасли называют «убийцей Теслы», построил завод в пустыне штата Аризона. Предприятие расположилось в 80 километрах от крупнейшего города штата — Финикса. Его площадь составила 6,7 гектара. Об этом пишет Bloomberg.

Американский стартап финансируется саудовским Публичным инвестиционным фондом. Инвестиции фонда в проект составили 1 миллиард долларов. Пост генерального директора в компании занимает Питер Роулинсон — бывший сотрудник «Теслы» и главный инженер Тесла Модель Эс. Вице-президентом «Люсид Моторс» является Питер Хоххолдингер, который в прошлом занимал в компании Илона Маска пост вице-президента по производству на заводе «Тесла» в Калифорнии.

3. Мы все под колпаком. Похоже, всемирная база генетического кода, голосов и фотографий — дело очень недалёкого будущего. Спасибо телефонным спамерам, мне уже не удаётся вызвать в себе достаточный гнев или страх перед Большим Братом. Я мстительно жду момента, когда будет составлена всероссийская база спамеров, и их начнут штрафовать за их скотство:

https://www.bbc.com/russian/news-52740354

Пара из Китая нашла пропавшего сына спустя 30 лет. Помогла технология распознавания лиц <…>

Мао Иня похитили, когда ему было два года. Отец вел его домой из яслей и остановился, чтобы взять ребенку воды. <…>

Как сообщают китайские государственные СМИ, в начале апреля полицейские получили информацию о мужчине из провинции Сычуань, которая находится примерно в тысяче километров от Сианя. Было известно, что много лет назад этого мужчину усыновили.

Чтобы установить родство между ним и потерявшими ребенка родителями, провели генетический тест. Он дал положительный результат. 34-летний мужчина оказался Мао Инем.

В полиции заявили, что мужчину помогла найти технология распознавания лиц. Фото маленького Мао Иня искусственно состарили, а потом начали искать совпадения в национальной базе данных, в которой помимо прочего есть записи с уличных камер видеонаблюдения.

По информации полицейских, ребенка много лет назад продали бездетной паре за шесть тысяч юаней (сегодня это 700 фунтов или около 61 тысячи рублей). Приемные родители вырастили Мао Иня под именем Гу Ниннин.