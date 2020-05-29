Путин поддержал планы костромского губернатора Ситникова на переизбрание
29.05.2020, 15:30, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова претендовать на новый срок в ходе выборов в сентябре этого года.
Ситников во время встречи с главой государства в режиме видеосвязи отметил, что у него истекает срок губернаторских полномочий, и попросил одобрения Путина на участие в предстоящих выборах главы региона, передает ТАСС.
Президент назвал в целом положительной оценку работы Ситникова. «Поэтому я с удовольствием вас поддержу, надо только, чтобы случилось главное – чтобы люди вас поддержали, и чтобы они дали вам оценку на предстоящих выборах», – добавил российский лидер.
Ситников – губернатор Костромской области с 2012 года, до этого был руководителем Роскомнадзора.
Ранее Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его, если он будет участвовать в следующих выборах главы региона.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет