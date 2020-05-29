Путин поддержал планы костромского губернатора Ситникова на переизбрание

29.05.2020, 15:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова претендовать на новый срок в ходе выборов в сентябре этого года.

Ситников во время встречи с главой государства в режиме видеосвязи отметил, что у него истекает срок губернаторских полномочий, и попросил одобрения Путина на участие в предстоящих выборах главы региона, передает ТАСС.

Президент назвал в целом положительной оценку работы Ситникова. «Поэтому я с удовольствием вас поддержу, надо только, чтобы случилось главное – чтобы люди вас поддержали, и чтобы они дали вам оценку на предстоящих выборах», – добавил российский лидер.

Ситников – губернатор Костромской области с 2012 года, до этого был руководителем Роскомнадзора.

Ранее Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его, если он будет участвовать в следующих выборах главы региона.