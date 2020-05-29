Глава Камчатки назвал основные направления для развития края

29.05.2020, 15:30, Новости дня

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках проекта «Региональные практики» рассказал об основных проблема региона и сформулировал три главных направления для развития края.

Подробно о мерах поддержки населения, тенденциях распространения COVID-19 на территории региона и развитии медицинской инфраструктуры Солодов рассказал 29 мая в прямом эфире Instagram с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

В частности, Солодов сообщил, что до 11 июня в регионе действует режим самоизоляции, в случае улучшения эпидемиологической ситуации на Камчатке будут открываться некоторые госучреждения, туристические объекты и, возможно, другие сферы. Он также отметил, что открытие детской кампании запланировано на 22 июня. Кроме того, прорабатывается вопрос компенсации отложенного начала детской кампании увеличением количества мест и дополнительными возможностями.

При этом Солодов признал, что в регионе есть нехватка медицинского персонала, но Камчатке оказывает помощь министерство обороны. Так, при помощи ведомства возведен госпиталь, в регионе работают военные врачи. Кроме того, на территории края налажено проведение необходимого количества тестирований – более 1 тыс. тестов в день. Проблема нехватки коечного фонда решается переводом медиков в гостиницы края и организацией их доставки до мест работы, добавил Солодов.

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Публикация от ЭИСИ (@regpractice_eisr) 28 Май 2020 в 11:30 PDT

Основными проблемами региона губернатор назвал высокие цены на продукты питания, вопросы здравоохранения и городской среды, особенно состояние дорог. Он также сформулировал три точки роста для развития региона: это природные богатства, туризм и уникальное географическое положение. Солодов подчеркнул, что на Камчатке разрабатывается программа для туристического сезона 2020 года и привлечения российских туристов.

Губернатор также подчеркнул, что после победы над коронавирусом следует качественно менять все сферы жизни, делать их более гибкими, адаптивными к меняющимся обстоятельствам. Например, в образовании следует развивать дистанционную форму обучения и качественно менять подход к ней. Кроме того, Солодов назвал развитие туризма главной целью для региона, но при условии соблюдения интересов местного населения.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире ЭИСИ рассказал, что с 25 мая начнет работу система общественных работ в регионе, туда смогут временно трудоустроиться безработные люди.

Кроме того, 27 мая состоялся разговор с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.