 

Путин пообещал подумать о включении ювелирной отрасли в список пострадавших

29.05.2020, 15:30, Новости дня

Президент Владимир Путин намерен обсудить с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вопрос о включении ювелирной отрасли в число наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

На онлайн-встрече с президентом губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о резком сокращении производства и сбыта продукции ювелирной отрасли, в связи с чем сократилось количество сотрудников, передает ТАСС. 

Ситников попросил Путина рассмотреть вопрос о включении ювелирной отрасли в число наиболее пострадавших от коронавируса и предоставлении федеральных мер поддержки. Глава государства пообещал дать поручение правительству. 

«Прямо сходу, с голоса, я, конечно, ответа вам не дам, хотя понимаю, что для Костромы это важная составляющая в региональной экономике», – отметил президент. 

При этом он пообещал поговорить с главой правительства и коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Expats.cz – в Праге снесли памятник советскому маршалу — стоял без маски

12.04 / На границе с Венгрией существенно увеличилось число украинцев, возвращающихся в страну – ГПСУ

01.05 / Тбилиси против назначения Саакашвили на госдолжность в Украине 

07.05 / Шахматы. Россияне сыграли вничью с Индией в матче Кубка наций

21.04 / В эстонских школьных учебниках Крым обозначили как часть России

01.05 / В РФ отреагировали на отказ Киева принять гумпомощь для Киево-Печерской лавры

27.03 / В Киеве ввели 50-процентные льготы на аренду для малого и средного бизнеса на период карантина

12.04 / Зеленский готов выплатить $1 млн тому, кто изобретет лекарство от коронавируса в Украине – Виктор Ляшко

21.05 / Присутствие китайских компаний на биржах США оказалось под угрозой

28.05 / «Аэрофлот» назвал новые правила для пассажиров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска