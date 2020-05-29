Путин пообещал подумать о включении ювелирной отрасли в список пострадавших

29.05.2020, 15:30, Новости дня

Президент Владимир Путин намерен обсудить с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вопрос о включении ювелирной отрасли в число наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

На онлайн-встрече с президентом губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о резком сокращении производства и сбыта продукции ювелирной отрасли, в связи с чем сократилось количество сотрудников, передает ТАСС.

Ситников попросил Путина рассмотреть вопрос о включении ювелирной отрасли в число наиболее пострадавших от коронавируса и предоставлении федеральных мер поддержки. Глава государства пообещал дать поручение правительству.

«Прямо сходу, с голоса, я, конечно, ответа вам не дам, хотя понимаю, что для Костромы это важная составляющая в региональной экономике», – отметил президент.

При этом он пообещал поговорить с главой правительства и коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции.