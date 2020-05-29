Оскандалившийся протоиерей Смирнов выписался из больницы

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29.05.2020, 15:21, Разное

Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов сообщил, что выписался из больницы. “Собираюсь до Успения (28 августа – Прим. ред.) провести в затворе”, – написал священнослужитель на своем официальном сайте.

Напомним, в начале мая Димитрий Смирнов был госпитализирован с симптомами пневмонии. Результаты его теста на коронавирусную инфекцию оказались положительными, сообщает “Вечерняя Москва”.

Протоиерей прославился после ряда скандальных заявлений. В одном из интервью Димитрий Смирнов сравнил женщин, которые живут в гражданском браке, с проститутками.



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