Сомерхолдер и Уэсли из сериала “Дневники вампира” затеяли совместный бизнес

29.05.2020, 15:20, Разное

Актеры Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли многим известны как

исполнители главных ролей в молодежной теленовелле. В сериале “Дневники

вампира” артисты сыграли братьев Дэймона и Стефана Сальваторе.

Персонажи артистов, хоть и являются родственниками, очень разные по характеру.

Героев Йена и Пола объединяют лишь две вещи: любовь к девушке по имени Елена и

хорошему бурбону.

Спустя три года после завершения теленовеллы Сомерхолдер и Уэсли,

видимо, решили капитализировать популярность своих персонажей. Артисты наладили

выпуск собственного кукурузного виски. Интересно, что в названии бурбона – Brother’s

Bond, есть прямая отсылка к сюжету

сериала “Дневники вампира”, оно переводится как “Братские узы”.

Йен Сомерхолдер уже рассказал поклонникам о новой

алкогольной марке в личном твиттер-аккаунте. Добавим, что чрезмерное

употребление алкоголя отрицательно воздействует на организм человека.

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Публикация от iansomerhalder (@iansomerhalder) 26 Июл 2018 в 11:25 PDT

Напомним, сериал “Дневники вампира” выходил на экраны с 2009

по 2017 год. В основу сценария теленовеллы легла одноименная серия книг Лизы

Джейн Смит. Главная женская роль девушки по имени Елена досталась артистке

Нине Добрев.