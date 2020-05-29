Сомерхолдер и Уэсли из сериала “Дневники вампира” затеяли совместный бизнес
29.05.2020, 15:20, Разное
Актеры Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли многим известны как
исполнители главных ролей в молодежной теленовелле. В сериале “Дневники
вампира” артисты сыграли братьев Дэймона и Стефана Сальваторе.
Персонажи артистов, хоть и являются родственниками, очень разные по характеру.
Героев Йена и Пола объединяют лишь две вещи: любовь к девушке по имени Елена и
хорошему бурбону.
Спустя три года после завершения теленовеллы Сомерхолдер и Уэсли,
видимо, решили капитализировать популярность своих персонажей. Артисты наладили
выпуск собственного кукурузного виски. Интересно, что в названии бурбона – Brother’s
Bond, есть прямая отсылка к сюжету
сериала “Дневники вампира”, оно переводится как “Братские узы”.
Йен Сомерхолдер уже рассказал поклонникам о новой
алкогольной марке в личном твиттер-аккаунте. Добавим, что чрезмерное
употребление алкоголя отрицательно воздействует на организм человека.
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Напомним, сериал “Дневники вампира” выходил на экраны с 2009
по 2017 год. В основу сценария теленовеллы легла одноименная серия книг Лизы
Джейн Смит. Главная женская роль девушки по имени Елена досталась артистке
Нине Добрев.
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