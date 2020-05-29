В Сан-Франциско начинают смягчение карантинных мер
29.05.2020, 15:20, Новости дня
В Сан-Франциско с 15 июня откроются рестораны с террасами и непродовольственные магазины, возобновятся религиозные службы и спортивные мероприятия без зрителей, а в середине июля заработают парикмахерские, объявила мэр города Лондон Брид.
Маникюрные салоны, тату-салоны, спортзалы и бары планируется открыть в середине августа на поэтапной основе, однако все даты пока приблизительны и будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.
Компаниям будет разрешено отказывать в доступе клиентам без масок.
«Последнее, что мы хотим получить, – это начать процесс открытия, увидеть новый всплеск заражений и затем вернуться к полному закрытию города», – подчеркнула Брид.
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Русская служба «Голоса Америки»
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