Коронавирус и национальный менталитет

29.05.2020, 15:20, Новости дня

По состоянию на пятницу, 29 мая, Россия по числу инфицированных коронавирусом (387623) прочно удерживает третье место в мире (после США и Бразилии) и первое в Европе с большим отрывом от других стран.

За последние сутки прирост заболевших превысил 8,5 тысяч. Только в Москве с начала эпидемии выявлено свыше 175 тысяч инфицированных, что больше чем, например, в таких странах, как Индия, Турция, Иран и Китай.

Тем не менее, практически треть россиян (32,8%) считает опасность пандемии либо преувеличенной (9,6%), либо выдуманной заинтересованными лицами (23,2%). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики.

Социальный психолог Алексей Рощин считает, что россияне всегда отличались тем, что исторически приучены не принимать слишком всерьез какие бы то ни было официальные сообщения. По его словам, в стране недаром закрепилось такое выражение, как делить все на десять.

«Так что это чисто национальная особенность: во всех сообщениях властей искать некое второе дно, скрытый смысл и читать между строк, – добавил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Это особенность нашего менталитета, которую отмечают и многие иностранцы».

То, что изначально все сообщения о страшном COVID-19 и его последствиях воспринимались в России не буквально, было ясно с самого начала, утверждает Алексей Рощин. С другой стороны, по его мнению, на выявленную картину накладывается и объективный фактор: «Российские обыватели – стихийные материалисты. Это проявляется даже при очень сильном медийном давлении на них. Среди того изобилия цифр, которыми граждан постоянно потчуют, когда пугающую статистику вываливают каждый день, они видят, что количество смертей за все время эпидемии всегда было относительно небольшим».

Поэтому люди начинают все сильнее сомневаться в достоверности того, что им преподносится посредством СМИ и заявлений представителей властей разных уровней, говорит социальный психолог. На его взгляд, этот тренд не способны переломить даже поступающие сведения о фальсификации официальной статистики, поскольку представления о реальной картине бедствия искажены.

Как зафиксировал опрос, проведенный среди более пятисот специалистов изданием «Справочник врача», больше трети работающих в перепрофилированных под коронавирус больницах российских медиков утверждают, что они получили от начальства указания в случае пневмонии, спровоцированной COVID-19, не ставить реальный диагноз, подтверждающий пагубное воздействие инфекции, как того и требует Всемирная организация здравоохранению. Это позволяет манипулировать данными о смертности от коронавируса.

Как показала жизнь, проводимая российскими властями политика не способствовала выработке консолидированного мнения у населения относительно методов борьбы с эпидемией со всеми вытекающими отсюда последствиями и поведением в быту. Согласно упомянутому выше исследованию Высшей школы экономики, число скептиков не согласных с необходимостью режима самоизоляции неуклонно росло и к концу мая достигло 32,4% (вдвое больше, чем было в апреле). В итоге за снятие ограничений несмотря ни на что сегодня выступает свыше половины (56%) граждан, большая часть из которых полагает, что на эту меру нужно было пойти еще раньше.

Алексей Рощин считает, что такой результат вполне закономерен. Как ему представляется, сам по себе режим изоляции, тем более в том виде, в каком он осуществляется в России, для очень многих стал крайне обременительным: «Работать не дают, а денег не платят. Практически людей посадили под домашний арест тратить накопленные запасы – у кого они, естественно, были. Для кого-то со всей остротой встала дилемма: от чего быстрее можно умереть – от голода или вируса?.. А режим самоизоляции только подумывают прекращать. Все это вызывает сильное раздражение».

К тому же, по оценке социального психолога, Владимиру Путину наплевать на карантин, когда у него подвисает голосование по поправкам в Конституцию, что для него сейчас самое важное.

«По сути Путин сам торпедировал политику продления режима самоизоляции уже 11 мая, когда внезапно выступил с заявлением, что больше не будет нерабочих дней, тем самым лишив губернаторов возможностей для маневра. Таким образом, есть еще и достаточно внятный сигнал с самого верха, что вся ситуация вокруг эпидемии – как бы некий фейк. И люди его тоже восприняли», – резюмировал Алексей Рощин.