Глава Минспорта оценил перспективу возобновления чемпионата РФ по футболу

29.05.2020, 15:16, Новости дня

Перед возобновлением чемпионата РФ по футболу предстоит проделать много работы, сразу восстановить привычный ритм жизни непросто, однако нужно радоваться тем шагам, которые уже сделаны, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Матыцин отметил, что желание как можно быстрее вернуться к нормальной жизни понятно, однако 10%-ая загрузка стадионов – это «уже шаг вперед». Министр выразил надежду, что все отнесутся к этому с пониманием, «в том числе и болельщики гостевых команд», передает РИА «Новости».

«Сразу восстановить привычный ритм жизни непросто, нужно радоваться тем шагам, которые уже сделаны. Еще предстоит много работы, потому что до старта чемпионата несколько недель», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Российскому футбольному союзу разрешат возобновить матчи чемпионата РФ со зрителями, однако на первоначальном этапе стадионы будут заполнены только на 10%. Чемпионат возобновится 21 июня.