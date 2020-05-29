 

Саакашвили поздравил украинцев с Днем советского пограничника

29.05.2020, 15:16, Новости дня

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили поздравил сотрудников Государственной пограничной службы страны с профессиональным праздником, который в советское время отмечали 28 мая.

На своей странице в Instagram Саакашвили опубликовал поздравление и фото, на котором запечатлен с флягой, в украинском пограничном берете и с саперной лопаткой. 

«Как бывалый пограничник (ОКПП «Чоп», «Борисполь») поздравляю всех причастных с Днем пограничника! (по старому стилю)», – написал он.

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Как бывалый пограничник (ОКПП «Чоп», «Борисполь») поздравляю всех причастных с Днем пограничника! (по старому стилю)

Публикация от Mikheil Saakashvili (@saakashvilim) 28 Май 2020 в 11:28 PDT

На Украине День пограничника с 2018 года отмечают 30 апреля. 28 мая этот праздник отмечают в России и некоторых других странах постсоветского пространства. В этот день в 1918 году была учреждена пограничная охрана РСФСР.

Саакашвили в 1989-1990 годах проходил в Чопе и Борисполе срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР после первого курса Киевского университета.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.



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