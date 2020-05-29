Мнение: Эрдоган обвинил полицию США в фашизме
29.05.2020, 15:11, Разное
"Друг Реджеп" на связи по поводу погромов https://colonelcassad.livejournal.com/5903824.html в Миннеаполисе.
Расистский и фашистский подход, который привел к смерти Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис в результате пыток, не только глубоко опечалил всех нас, но и стал одним из самых болезненных проявлений несправедливого порядка, который мы видим по всему миру. (с) Эрдоган
Самый популярный комментарий под этой записью https://twitter.com/RTErdogan/status/1266125721128316931 Эрдогана в Твиттере "Заткнись, фашист".
Все это забавно перекликается с интервью отставного генерала Кина, который доказывал, что США должны быть лидерами в космосе, потому что у них "правильные ценности".
По-моему, это очень большой шаг, Лиз. Я уже говорил, что со стороны администрации Барака Обамы отказаться от нашей космической программы и, по сути, свернуть её, было огромной стратегической ошибкой. Особенно после того, как Буш в течение пяти лет инвестировал в то, чтобы снова отправиться на Луну.
Я считаю, что это отражает какую-то печальную нехватку видения у администрации Обамы. Раньше мы были самой опытной и открытой демократией мира, которая в сфере освоения космоса вела за собой всех остальных. Именно такой лидер ведь и нужен. Международное сообщество хочет, чтобы эту роль мы взяли на себя. Почему? Потому что мы придерживаемся правильных ценностей для такой задачи, мы делаем это ради блага всего человечества, не только самих Соединённых Штатов.
Мы знаем, что, к сожалению, в какой-то момент, и это будет уже очень скоро, космос начнут использовать в военных целях. Нас толкают к этому наши противники. Но ведь главная цель освоения космоса состоит в том, чтобы помочь всему человечеству. И мы здесь на правильном пути. Мы войдём в историю, полетим на Луну, потом на Марс. Вот такое видение, на мой взгляд, оценят американцы. И я уже не говорю об огромном международном престиже и чувстве гордости, которые получат США, вновь заняв лидирующее место в освоении космоса.
Особенно умилило про то, что "именно такой лидер нам нужен" и "международное сообщество хочет". Полагаю, что фашизм, расизм и цензура, это не то, что хочет видет международное сообщество.
PS. А твит Трампа про Миннеаполис снова заблокировали, даже несмотря на принятие закона о регулировании соц.сетей.
Вот эти ценности надо в космос, но чтобы с концами.
Источник: Colonel Cassad
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