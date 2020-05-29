Мнение: Эрдоган обвинил полицию США в фашизме

29.05.2020, 15:11, Разное

"Друг Реджеп" на связи по поводу погромов https://colonelcassad.livejournal.com/5903824.html в Миннеаполисе.

Расистский и фашистский подход, который привел к смерти Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис в результате пыток, не только глубоко опечалил всех нас, но и стал одним из самых болезненных проявлений несправедливого порядка, который мы видим по всему миру. (с) Эрдоган

Самый популярный комментарий под этой записью https://twitter.com/RTErdogan/status/1266125721128316931 Эрдогана в Твиттере "Заткнись, фашист".

Все это забавно перекликается с интервью отставного генерала Кина, который доказывал, что США должны быть лидерами в космосе, потому что у них "правильные ценности".

По-моему, это очень большой шаг, Лиз. Я уже говорил, что со стороны администрации Барака Обамы отказаться от нашей космической программы и, по сути, свернуть её, было огромной стратегической ошибкой. Особенно после того, как Буш в течение пяти лет инвестировал в то, чтобы снова отправиться на Луну.

Я считаю, что это отражает какую-то печальную нехватку видения у администрации Обамы. Раньше мы были самой опытной и открытой демократией мира, которая в сфере освоения космоса вела за собой всех остальных. Именно такой лидер ведь и нужен. Международное сообщество хочет, чтобы эту роль мы взяли на себя. Почему? Потому что мы придерживаемся правильных ценностей для такой задачи, мы делаем это ради блага всего человечества , не только самих Соединённых Штатов.

Мы знаем, что, к сожалению, в какой-то момент, и это будет уже очень скоро, космос начнут использовать в военных целях. Нас толкают к этому наши противники. Но ведь главная цель освоения космоса состоит в том, чтобы помочь всему человечеству. И мы здесь на правильном пути. Мы войдём в историю, полетим на Луну, потом на Марс. Вот такое видение, на мой взгляд, оценят американцы. И я уже не говорю об огромном международном престиже и чувстве гордости, которые получат США, вновь заняв лидирующее место в освоении космоса.

Особенно умилило про то, что "именно такой лидер нам нужен" и "международное сообщество хочет". Полагаю, что фашизм, расизм и цензура, это не то, что хочет видет международное сообщество.

PS. А твит Трампа про Миннеаполис снова заблокировали, даже несмотря на принятие закона о регулировании соц.сетей.

Вот эти ценности надо в космос, но чтобы с концами.