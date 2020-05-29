Не конец истории: Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения и грозит еще один тюремный срок

29.05.2020, 15:10, Разное

Весной этого года голливудский продюсер был осужден на 23 года за сексуальные преступления. Но, кажется, этот срок не предел. Согласно американскому законодательству сроки преступлений осужденного могут суммироваться: так получается, что кто-то может быть приговорен к двум, а то и трем пожизненным срокам заключения.

Сегодня стало известно, что Харви обвиняют еще в четырех случаях изнасилования, произошедших в период между 1984 и 2013 годами. Один из инцидентов произошел на Каннском кинофестивале, другой – на Венецианском.

Variety уточняет, что одной из женщин, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Вайнштейна, на момент совершения преступления было 17 лет. Также в иске упоминаются брат продюсера Боб Вайнштейн, компания Miramax и студия Disney. Согласно документам, они знали о действиях Харви или могли о них догадываться. Так ли это, будет разбираться суд.

Харви Вайнштейн перед зданием суда

Напомним, в апреле в прокуратуре Лос-Анджелеса начало рассматриваться еще одно дело, где главный обвиняемый – Харви Вайнштейн. На этот раз речь идет о случае, произошедшем 10 лет назад в одном из отелей Беверли-Хиллз. Допрос потерпевшей прошел еще в октябре 2019 года, а после этого женщина предоставила доказательства того, что преступление произошло в пределах срока исковой давности. По одному лишь этому делу продюсер может получить еще до 4 лет лишения свободы.

Обвинение было предъявлено уже после вынесения приговора о 23 годах тюрьмы.

Харви Вайнштейн в больнице во время интервью, декабрь 2019 год