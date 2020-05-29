 

МВД России решило обязать мигрантов ставить на смартфоны приложение с “рейтингом социального доверия”

29.05.2020, 15:09, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ МВД России предложили создать специальное приложение для въезжающих в страну трудовых мигрантов из-за рубежа, которое нужно будет обязательно устанавливать на смартфон при пересечении границы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

К приложению “Мигрант” предлагается привязывать цифровой профиль человека. В нем будут отображаться биометрические данные, информация о судимостях и другие сведения.

“Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый “рейтинг социального доверия мигранта”. Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие”, – рассказал источник агентства.

Отказ от установки приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту, пояснил собеседник агентства. 

Также в ведомстве предложили объявить правовую амнистию нелегальных мигрантов, которые не совершали уголовных преступлений, и провести их массовую государственную регистрацию.

Ранее Минкомсвязи РФ предложило провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент с использованием мобильного приложения вместо паспорта. С его помощью, по обещанию ведомства, можно будет получить ряд государственных, муниципальных и других услуг, например, покупать билеты. Однако эксперты в области цифровых технологий предупредили об опасности как передачи персональных данных через это приложение, так и об опасности привязки “цифровой личности” в смартфоне к конкретному человеку, что расширяет возможности цифровой слежки. Они подчеркивают, что подобные технологии виртуальной идентификации активно внедряет в последние годы Китай. 

В Китае действует система социального кредита – у каждого человека есть свой рейтинг, который понижается или повышается в зависимости от его поведения. За этим следят китайские власти. При понижении рейтинга становится труднее, например, путешествовать или снимать хорошее жилье, открывать счета и карточки в банках Китая. Также фотографии людей с низкими рейтингами вывешивают на так называемые “доски позора”.

 



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