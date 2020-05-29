В Казахстане с 1 июня снимают блокпосты, в Алматы завтра заработают мечети и церкви

29.05.2020, 15:09, Новости дня

В Казахстане с 1 июня силовики снимают блокпосты на дорогах между городами страны и на въезде в города, сообщил замглавы комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанибек Тайжанов. Также, по сообщению горадминистрации Алматы, в городе с 30 мая снова откроются мечети и церкви.

Мэрия разрешила мечетям и церквям работать при условии соблюдения санитарных правил. Коллективные религиозные мероприятия – пятничные молитвы, субботние и воскресные службы, собрания прихожан для воспевания святых имен и так далее пока запрещены. Прихожан без масок и с признаками гриппа в помещение не допустят, а тем, кому разрешили войти, нельзя будет находиться в здании больше 15-20 минут. В масках и перчатках должны быть все священнослужители, им рекомендовано соблюдать социальную дистанцию с прихожанами.

Что касается блокпостов, то по решению санврачей и местных властей на въезде в города могут быть оставлены “локальные блокпосты”, но на них не будет силовиков и армии. Казахстанцам с июня разрешат свободно передвигаться на автомобилях между городами, также возобновляются перевозки пассажиров на автобусах.

По словам Тайжанова, в салоны автобусов пассажиров будут допускать только в масках, а автобусы обязательно будут проходить дезинфекцию на конечных пунктах маршрута.

Пассажирские поезда в Казахстане запустят в три этапа: с 1 июня начнут курсировать 54 пары поездов, с 10 июня – еще 39 пар поездов, после снятия ограничений на границах – 15 пар поездов.

Международные автобусные маршруты с Россией, КНР, Узбекистаном, Кыргызстаном и Монголией будут возобновлены “по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в этих странах”, сообщили власти Казахстана. Пока о полноценном сообщении речи не идет.

Режим чрезвычайного положения в Казахстане был введен 16 марта из-за пандемии коронавируса. Одиннадцатого мая он формально был снят: уже открылись парки, набережные, типографии, ателье и мастерские, возобновлено авиасообщение между городами для тех, кто имеет отрицательный тест на коронавирус.

По официальным данным на 29 мая, в Казахстане число заболевших коронавирусом достигло 9 932, умерли – 37.