 

Во время стрельбы в Броварах пуля пуля попала в окно жилого дома

29.05.2020, 15:06, Новости дня

Во время перестрелки в Броварах Киевской области один из выстрелов попал в окно дома, который расположен рядом. Об этом в эфире 24 канала рассказал житель квартиры, в которую попала пуля, Сергей.

Он отметил, что именно выстрел разбудил его утром.

“Я открыл глаза, решил посмотреть в сторону окна и увидел, что ко мне залетела пуля. Я засуетился от громкого звука”, – сказал житель дома.

Мужчина добавил, что ему было страшно смотреть, кто именно это сделал.

“Они стояли с другой стороны, я боялся туда заглядывать, ведь понимал, что одна пуля прилетела на балкон, поэтому может прилететь и вторая”, – пояснил Сергей.

Сейчас в квартире работают правоохранители, поэтому заходить туда нельзя даже самому Сергею.

Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека. Задержаны 16 человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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