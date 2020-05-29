У “Vodafone Украина” возникли проблемы с голосовой связью

29.05.2020, 15:06, Новости дня

У “Vodafone Украина” возникли проблемы с голосовой связью. Об этом 29 мая в Facebook сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Как отметили в “Vodafone Украина”, в настоящий момент специалисты компании работают над устранением технических неполадок.

“Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи. Спасибо за понимание”, – говорится в сообщении “Vodafone Украина”.

UPD: Голосовий зв’язок повністю відновлено. Мережа працює у штатному режимі – усі клієнти компанії можуть… Posted by Vodafone Ukraine on Reede, 29. mai 2020

“Vodafone Украина” обслуживает 19,7 млн абонентов.