 

Ракова: график тестирования на антитела к коронавирусу расписан на две недели вперед

29.05.2020, 14:55, Новости дня

Тестирование на антитела к коронавирусу нового типа пользуется большой популярностью среди москвичей. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день мы открыли 30 точек в городских поликлиниках. Их мощность – 5 тысяч тестов в день, – отметила Ракова. – Мы видим большой спрос москвичей, на две недели практически расписаны все слоты". Она добавила, что электронная очередь для записи на анализ заработала с 27 мая.

Получить результаты тестирования москвичи могут получить в течение трех суток после сдачи анализа. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте.

"Мы сделали так, чтобы наши лаборанты быстро смогли обработать такой поток информации. Также мы сделали так, чтобы в течение трех суток результаты анализов на антитела были доступны в медицинской карте онлайн", – отметила вице-мэр.

Также Ракова рассказала о загруженности коечного фонда в Москве. По ее словам, на пике пандемии коронавируса реанимационный коечный фонд в городе был использован на две трети.

"На всех пациентов, которые нуждались в медицинской помощи, у нас были койки", – констатировала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске в столице всеобщего бесплатного тестирования на наличие антител к коронавирусу. С 27 мая сдать такой анализ может любой москвич.

По последним данным Роспотребнадзора, за весь период эпидемии в РФ было проведено более 10 миллионов тестов на коронавирус.

 



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