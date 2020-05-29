В Приморье дети с редкой генетической болезнью получили право на жизнь

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29.05.2020, 14:55, Новости дня

Маленькие приморцы с редкой генетической болезнью получали право на жизнь. В Краевую детскую больницу №2 поступило дорогостоящее лекарство, которое лечит заболевание. Первые два пациента уже начали получать лечение.

Спинальная мышечная атрофия встречается у одного из  50 тысяч человек. Проявляет себя не сразу, в то же время, до подросткового возраста доживают единицы. Елена Храмцова, мама маленького пациента поделилась: "Вдруг стали замечать, что сынок плохо ходит. В 2019 году поставили диагноз. Без лекарств болезнь прогрессирует: отказывают не только ножки, отказывает сердце, ребенок перестает дышать".

Как сообщают "Вести:Приморье", Владивосток стал третьим после Москвы и Петербурга, где есть возможность лечит это заболевание. Курс обходится без малого в 50 миллионов рублей, то есть 8 миллионов за один укол. В течение года необходимо провести пять курсов. А затем, регулярная поддерживающая терапия на всю жизнь. Но, подчеркивает главврач детской больницы №2 Инна Зеленкова, лекарство дает 100-процентный эффект. Оно не приостанавливает болезнь, а вылечивает.

Четырехлетний Артемий из реанимации переведен в общее отделение. Теперь его жизни ничего не угрожает, первая инъекции проведена успешно. Врач паллиативного отделения Герман Момот отмечает: "Процедуру провели, осложнений не наблюдается. Необходима вторая копия гена в достаточном количестве, иначе препарат не поможет. Плюс важен подходящий возраст, иначе заболевание просто остановится в тяжелой стадии".

Еще один день в больнице, а в выходные Артем уже будет дома. Родные ждут этого дня с нетерпением. А дальше вместе будут преодолевать болезнь.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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