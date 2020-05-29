Еврокомиссия создаст фонд для инвестиций в стратегически важные компании

29.05.2020, 14:55, Новости дня

Европейская комиссия предложила создать фонд объемом в 15 миллиардов евро (16,6 миллиарда долларов) для инвестирования в стратегические компании, которые пострадали от последствий пандемии коронавируса, передает Reuters.

Предложение, которое должно быть одобрено правительствами и законодателями ЕС, было сделано после того, как компании во всем мире стали уязвимыми для враждебных поглощений, поскольку цены на акции упали, а возможностей для финансирования во время коронавирусного кризиса стало меньше.

Как сообщил на пресс-конференции комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон, новый фонд сможет покупать доли или выдавать кредиты стратегическим компаниям в таких секторах, как здравоохранение, космос, оборона, цифровые и зеленые технологии.

Опасения по поводу уязвимости некоторых европейских компаний усилились в марте после сообщений о том, что администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность получения доступа к немецкой CureVac, биотехнологической фирме, работающей над новой технологией, которая может сократить расходы на вакцины. Европейская комиссия отреагировала на это обещанием выделить компании 80 миллионов евро.

Бретон сказал, что финансовая поддержка ЕС будет предоставляться компаниям, "которым требуется больше капитала для продолжения расширения", добавив, что это также позволит фирмам избегать помощи со стороны нежелательных партнеров.

Новый фонд крошечный по сравнению с крупными суверенными фондами благосостояния, которые могут инвестировать в стратегические фирмы сотни миллиардов долларов. Однако ожидается, что его финансовая мощь будет увеличена за счет привлечения частных инвесторов.

По оценкам ЕК, 15 миллиардов евро, которые будут заимствованы на финансовых рынках, "могут обеспечить инвестиции до 150 миллиардов евро" в период 2021–2027 годов, говорится в документе ЕС.

Фонд является частью более широкого плана ЕС по поддержке компаний, нуждающихся в финансовой поддержке.

Другие предложения включают "инструмент платежеспособности" на 26 миллиардов евро, который обеспечит временную поддержку здоровым компаниям, пострадавшим от кризиса COVID-19, и фонд на 15,3 миллиарда евро, который будет инвестировать в более мелкие фирмы и компании, занимающиеся инфраструктурой, исследованиями и социальными вопросами.