Мнение: “Бутылка правосудия” в нормальной стране!

29.05.2020, 14:54, Разное

Конечно, подлым креативным дегенератам сегодня не позавидуешь. Нет, технически, им вообще нельзя завидовать, если ты еще не более тупой и еще более подлый креативный, который по каждому поводу любит говорить "только в этой стране", вздыхать на красивые сапожки типа космонатов Илона Маска (вы где-нибудь видели нытье вечно ущербных космоэкпертов, что американский кораблик не полетел из-за погоды?) и рассказывать, что ТАМА он был бы уже триллионером, а тут Путин мешает и чиновники. Но Сияющий Град на Холме вообще за последние пару месяцев так подставил наших самых лучших восторженных людей с красивыми лицами – что просто надо писать жалобу в Спорлото! Вот, списочек подстав.

1) В США тупо закончилось мясо. Это не я пишу, это пишет лента-ру, один из либеральных рупоров ПРАВДЫ в несвободной России. Разумеется, креативные, тут же начали выкладывать пасквили, что все их друзья в Нью-Йорке не знают, куда девать мясо. Но новости приходят из США без перерыва, в том числе – из интервью ихних экспертов на ихних ТВ. Разумеется, креативные предпочитают этого не замечать. Портит картину мира же! Чуете сходство с нашими "не братьями" из одной соседней страны?

2) Да, да, еще раз – в США отложили старт первого пилотируемого кораблика. Я пока не готов включать глумеж до талого, может и полетит через неделю, как обещали – но, если нет – ребята, не обижайтесь. Просто красивыми сапожками астронавтов вы не отделаетесь, обещаю. Хотя еще и еще раз – любые проблемы в космической отрасли США для восторженных дегенератов это всегда радость, "Московский комсомолец" так вообще вышел с заголовком про похороны нашей космонавтики. Уверен, креаклы в тот день бухали как не в себя.

3) Безработица почти 40 млн в США. Против нашей, которая, конечно, выросла, но сравнивать просто не с чем. Хотя, товарищ Дудь недавно выпустил ролик, в котором буквально получал оргазм от Кремниевой Долины. А потом пришел Паша Дуров и показал, кто мудак, а кто что-то знает про Штаты. Правда, надо заметить, если бы ФБР и другие спецслужбы Пашу не поимели с его биткоином – все могло бы сложиться иначе.

4) И, конечно, откровенное убийство негра в США на днях. Более того, продолжают выкладываться ролики в соцсетях, американских, кстати, как местные полицаи – вот уж нет другого термина – УБИВАЮТ негров. И не только, но негров особенно. И снова наши восторженные дегенераты почему-то заткнулись. Причем, я же не отрицаю, что и у нас бывают проблемы, в том числе был лютый скандал и он был в Томске. Нюансы в другом.

Во-первых, тогда голов полетело много. Во-вторых, это дело освещалось, хотя пытались замылить. В-третьих, дальше были другие скандалы и летели другие головы. В США все хоккей, кроме того, что идут погромы, а также, кто бы сомневался, демократическая общественность уже валит все на Трампа. Правда, надо помнить, что и при Обаме негров убивали не меньше местные святые копы. Но об этом неполживые представители "лучших людей" "этой страны" вам не расскажут. Или добавят – у нас-то все равно хуже!

Короче, прямо за два последних месяца наших омерзительных креаклов именно Штаты вгоняют в ту самую дупу, куда они уже загнали одну соседнюю сверхдержаву. Но у креаклов нет мозга, там бидон. Поэтому они будут писать тупости, про низкий уровень доверия к Путину, про который соврал Блумберг, и будут оправдывать любое воровство Илона Маска – потому что допустить тот факт, что они врали и себе и нам все эти годы, а мы это уже давно видим и давно говорим об этом – это надо набраться храбрости.

И тут, увы, всегда один ответ. Ибо ответственность – это не про наших креативных. У них лапки.

Счастья вам.