В Новгородском кремле обрушилась облицовка стены

29.05.2020, 14:53, Новости дня

В кремле Великого Новгорода осыпалась часть кирпичной облицовки стены площадью около 25 кв. метров, сообщила начальник отдела реставрации Новгородского государственного музея-заповедника Ирина Верман.

«Предположительно, обрушение облицовки стены кремля произошло сегодня утром. Никто не пострадал. Площадь обрушения примерно 25 квадратных метров», – сообщила Верман РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время подход к стене оцеплен. На месте работают сотрудники МЧС, реставраторы и эксперты, которые должны составить акт обрушения.

«У нас пройдена государственная экспертиза на реставрацию этой части кремля. Всего реставрационные работы вместе с коммуникациями и подсветкой оцениваются в более 400 млн рублей», – сказала Верман.

Также она отметила, что новгородский кремль является памятником международного значения и входит в список ЮНЕСКО, поэтому деньги для восстановления облицовки стены должны быть выделены Минкультом по специальной программе.

Верман уточнила, что кладка стены не затронута. По ее словам, обрушение облицовки могло произойти из-за начавшегося разрушения в районе Водных ворот.

В 2011 году сообщалось, что западный участок стены Новгородского кремля между Златоустовской башней и Воскресенской аркой находится в предаварийном состоянии и может обрушиться.