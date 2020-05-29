 

Президент Сербии подтвердил свой приезд на парад Победы в Москву

29.05.2020, 14:53, Новости дня

Президент Сербии Александар Вучич будет присутствовать на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня.

«Я получил приглашение из Москвы и, конечно, буду представлять Сербию на параде Победы», – сказал он в эфире телеканала Pink TV, передает ТАСС.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Напомним, РФ решила повторно пригласить всех гостей на парад Победы.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Молдавии Игорь Додон, президент Абхазии Аслан Бжания, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.



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