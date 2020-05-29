МИД заявил о постоянном поиске США причин для выхода из международных соглашений

29.05.2020, 14:53, Новости дня

Вашингтон постоянно ищет внешние причины для объяснения собственных шагов по выходу из международных соглашений, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Мы видим тактику, которая используется США. … Это выход из всех договоренностей, которые носят для них международно-правовой характер, обязывающий их к чему-либо и приравнивающий их к другим мировым партнерам», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, «США постоянно ищут виновных, которые не являются таковыми, но должны являться внешним объяснением таких поступков». «То виновата Россия, то виноваты РФ и Китай», – сообщила Захарова.

В качестве примера дипломат привела односторонний выход США из договоров по ПРО, СВПД с Ираном, а также Договора об открытом небе. О выходе из последнего президент США Дональд Трамп объявил 22 мая. При этом США отказались вступать с Россией в переговоры по ДОН и заявили, что не считают свои действия началом холодной войны.