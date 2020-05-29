 

За апрель уровень российского ВВП упал на 12%

29.05.2020, 14:30, Разное

Уровень российского ВВП в апреле снизился на 12% на фоне ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такие цифры представило министерство экономического развития в своем докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года».

Снижение показателей в министерстве объясняют переходом на режим нерабочих дней и «негативной внешнеэкономической конъюнктурой». Падение ВВП за 4 месяца Минэкономразвития оценивает в 1,9% в годовом выражении.

Самая сложная ситуация сложилась в тех секторах экономики, которые ориентированы на потребительский спрос. Объем платных услуг в апреле снизился на 37,9% (год к году), а оборот розничной торговли упал более чем на 23% в основном за счет сегмента непродовольственных товаров. «В базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более умеренным», — отметили эксперты Минэкономразвития.

В министерстве отмечают, что из-за последствий пандемии вырос уровень безработицы: к концу мая их число увеличилось до 1,7 миллиона. По данным РБК, министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления о запрете увольнять сотрудников или вводить режим простоя во период пандемии. Такие меры могут коснуться компаний, которым пришлось приостановить свою работу из-за ограничительных мер. Предполагается, что остальные предприятия будут по-прежнему руководствоваться Трудовым кодексом в таких случаях.

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Источник: Новая газета



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