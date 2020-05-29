 

Захарова заявила о деградации ситуации в Ливии

29.05.2020, 14:30, Новости дня

Перемирие в Ливии окончательно сорвано, ситуация в стране продолжает деградировать, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это не просто тяжелая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано. Боевые действия, как вы прекрасно знаете, возобновились в полном объеме», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, «дальнейшее затягивание нынешнего кризиса … грозит Ливии и ее многострадальному народу катастрофическими последствиями».

Захарова подчеркнула, что международное сообщество должно приложить максимальные усилия для того, чтобы помочь ливийцам преодолеть эту ситуацию.

Напомним, еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Ему помогали арабы, Франция, РФ и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии.



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