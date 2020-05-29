Роспотребнадзор рекомендовал пускать в храмы не более десяти человек

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29.05.2020, 14:30, Новости дня

В Роспотребнадзоре разработали рекомендации по постепенному открытию храмов, мечетей, синагог и других религиозных учреждений, в храме число посетителей должно быть ограничено.

Одновременно присутствовать в храме во время богослужения могут максимум десять человек, пишет «Интерфакс».

Кроме того, во время неоднозначной эпидситуации Роспотребнадзор рекомендует ограничить участие в церемониях лиц из группы риска: кому больше 65 лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Уточняется, что обязательным условием посещения храма остается ношение защитных масок, а также соблюдение безопасного расстояния между людьми не менее 1,5 метра. В этом же ряду и такие санитарные меры, такие как регулярное проветривание и антисептическая обработка рук при входе.

Ранее Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата РФ по футболу со зрителями при небольшом условии.

Кроме того, в ведомстве объяснили, чем грозит отказ от необходимости перчатно-масочного режима на улице.



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