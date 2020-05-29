Учёные нашли природное средство от похмелья

29.05.2020, 14:30, Разное

Учёные из университета Йоханнесбурга в Германии нашли природное средство от похмелья. Информацией об этом поделилась Daily Mail.

Специалисты провели исследование, которое показало, какие компоненты помогают справиться с такими неприятными симптомами похмелья, как головная боль и тошнота. Участников эксперимента разделили на две группы. Первая состояла из 69 человек, а вторая – из 76 добровольцев, возрастом от 18 до 65 лет. Группа с меньшим количеством участников должна была пить воду с растворенной добавкой натуральных экстрактов (корня имбиря, барбадосской вишни, ивы и др.) и минералов. Вторая группа получила тот же раствор, но из него убрали растительные компоненты.

У тех добровольцев, которые принимали первую смесь, головная боль уменьшилась на 34%, а тошнота оказалась на 42% меньше , чем у тех, кто должен был выпить второй раствор. Кроме того, улучшилось и эмоциональное состояние участников. У первой группы значительно снизился уровень безразличия и беспокойства- на 27% и 41% соответственно.

Исследователи рассказали, что в состав всех растительных экстрактов входят полифенольные и флавоноидные соединения. До этого учёные относили их к уменьшению воздействия алкоголя на организм. При этом им до сих пор не удалось установить точный механизм их работы.