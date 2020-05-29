«Росагролизинг» впервые привлек на рынке 8 миллиардов рублей для развития лизинга

29.05.2020, 14:30, Разное

“Росагролизинг” в конце мая впервые за историю своей работы решила выйти на долговой рынок, разместив там 5-летние облигации на 8 млрд рублей. Изначально планировалось 5 млрд, но сумму стало возможным нарастить благодаря значительному интересу к бумагам. По убеждениям экспертов, такие грамотные действия компании обусловлены в том числе приходом на место руководства более талантливых финансистов.

Размещение облигаций осуществлялось по закрытой подписке, в перечень инвесторов входят госбанки, страховые компании, а организацию на себя взяли “Совкомбанк”, МИнБанк и Россельхозбанк. Соответствующий шаг предоставит компании возможность вырученные средства направить прежде всего на развитие АПК, также это способствует укреплению бизнеса. Поддержка затронет предприятия МСБ, на них в портфеле “Росагролизинга” приходится не менее 70%. Кроме того, развитие лизинга ускорит процесс по обновлению техпарка АПК, приближая достижение ведущих целевых показателей сферы. Одна из таковых заключается в наращивании аграрного экспорта до $45 млрд, крайний срок — 2024 год. За 2019 компания ощутимо нарастила объемы бизнеса, поставив свыше 7,1 тысячи единиц техники и оборудования, оцененных в более чем 25 млрд рублей. Такой результат на 62% лучше, чем за 2018. Только за пять месяцев с начала 2020 объем нового бизнеса успел составить 17,8 млрд рублей, информирует lenta.ru

Ряд экспертов указали на значительный уровень поддержки компании, кроме того, государство признает эффективность как лизинга в целом, так и работы “Росагролизинга” в частности. Гендиректор ЦПИ Алексей Мухин пояснил, что в нынешних обстоятельствах, когда сокращается промышленное производство и проблемы наблюдаются в ряде отраслей, власти предпочитают делать ставку на АПК. На нем пандемия COVID-19 отразилась в относительно незначительной степени, что может сделать его одним из ключевых драйверов в рамках процесса восстановления экономики. При этом политолог уточнил, что большая роль за обновлением техсредств, ведь чтобы стратегические задачи оказались достижимыми, нужно заметно повысить темпы модернизации. Понимание этого существует и в компании, и в Минсельхозе, где несут ответственность за итоговый результат.

Указал эксперт и на то, что “Росагролизинг” за последние 2 года проделал серьезный путь, внеся коррективы в ряд бизнес-процессов. Иным образом осуществляется и финансовое планирование. Компания движется к безубыточной работе, впервые за долгое время ей удалось выйти на прибыль, что сопровождается скачком числа чистых активов и уровня вложений непосредственно в лизинг. Мухин полагает, что главная роль в таких переменах за сменой команды, а руководящие посты заняли финансисты с опытом, организовавшие появление фирмы на рынке капитала. Решения удается принимать в “Росагролизинге” быстрее и посредством более тесного сотрудничества с Минсельхозом.