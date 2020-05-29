Мнение: Миннеаполис. Вспышка психоза

29.05.2020, 14:20, Разное

В Миннеаполис (США) введены 500 бойцов Национальной гвардии, объявлено чрезвычайное положение. Причиной послужили беспорядки, вызванные убийством при задержании чернокожего американца Джорджа Флойда. Безусловно, внешний фон – карантин во время эпидемии, массовая безработица, резко растущий уровень психических обострений и заболеваний – всё это лишь усугубило ситуацию и вызвало резкий всплеск агрессии.

Пока говорить о масштабных протестах в США рано, хотя российская пресса уже оживилась – в конце концов, появился повод рассказать, как у них всё плохо. Особых сомнений в том, что беспорядки будут локализованы, пока нет.

Тем не менее, проблема реально существует – эпидемия коронавируса, которая во многом стала эпидемией террора недееспособных властей в десятках странах, которые за редкими исключениями утратили возможность штатно реагировать на чрезвычайные ситуации в силу общей деградации управления по всему земному шару – эта эпидемия постепенно переходит в еще одну. Эпидемию психических расстройств, обострения психических заболеваний и самой настоящей пандемией психоза по всей планете. Растет и уровень агрессии, и уровень самоубийств, причем во всех странах.

Все это наслаивается на резко рухнувший уровень жизни, полную дезадаптацию миллионов людей, деградацию управления. Логично предположить, что вспышки насилия, подобные миннесотским событиям, будут возникать случайным образом повсеместно. Другой вопрос, что они все будут носить локальный характер и вряд ли закончатся чем-то очень серьезным. Впрочем, возможно, что в каких-то особых случаях спонтанный бунт может очень даже содействовать чьим-то сугубо политическим планам и замыслам.

Однако главное в таких психических вспышках насилия – это конечно, сам факт того, что безопасность рушится по всей планете. И спокойных мест становится все меньше.