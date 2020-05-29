Гипермаркет в Дзержинске закрыли из-за толпы на распродаже

29.05.2020, 14:16, Новости дня

Гипермаркет в городе Дзержинске Нижегородской области закрыли за нарушение санитарных норм после того, как сотни человек пришли на распродажу, сообщила городская администрация.

В дни скидок в гипермаркет пришло множество людей, которые не соблюдали безопасную дистанцию, некоторые из них были с детьми, передает РИА «Новости». О скоплении народа в магазине в администрацию сообщили местные жители.

«Магазин не закрывался на время объявления режима повышенной готовности, так как осуществляет продажу продуктов первой необходимости. Сотрудники администрации города и полиции оперативно прибыли на место, зафиксировали факт нарушений и связались с руководством магазина. После проведенных переговоров руководством гипермаркета принято решение о закрытии магазина в Дзержинске», – пояснили в администрации.

В Дзержинске это уже второй магазин, закрытый из-за несоблюдения санитарных правил во время пандемии. Полиция начала проверку по факту нарушений.

По состоянию на 28 мая в городе Дзержинске зафиксировано 264 случая коронавируса.

Ранее Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах.