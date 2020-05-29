 

Журналистов CNN задержали в прямом эфире в Миннеаполисе

29.05.2020, 14:16, Новости дня

Полиция в американском городе Миннеаполис задержала съемочную группу телеканала CNN во время прямого эфира при освещении протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жестокого обращения со стороны полиции.

Телеканал уточнил, что корреспондент, оператор и продюсер съемочной группы были взяты под стражу. Причины задержания не сообщаются, передает ТАСС. 

На видеозаписи прямого эфира, которую опубликовал CNN, видно, что журналисты представились полицейским и выразили готовность отойти туда, где они не будут мешать.

Напомним, протесты в Нью-Йорке и Миннеаполисе начались после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Акции протеста начались также в Лос-Анджелесе. Из-за беспорядков в Миннеаполисе введен режим ЧС. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США. 



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