Учёные назвали самый полезный продукт для сердца

29.05.2020, 14:09, Разное

Британские учёные в ходе проведённых исследований выяснили, что люди, регулярно употребляющие миндаль, могут похвастаться отменным здоровьем и долголетием. Они назвали этот продукт самым полезным для сердца.

Сотрудники Королевского колледжа Лондона выяснили, что миндаль снижает уровень «плохого» холестерина и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, информирует European Journal of Nutrition и American Journal of Clinical Nutrition. В проекте приняли участие 6802 добровольцев, был проведен анализ дневников питания за 4 дня. Учёные получили данные, что пациенты, которые употребляют миндальный орех, а также придерживаются системы здорового питания, то есть едят пищу с высоким содержанием белка, витамина С и клетчатки, меньше страдают заболеваниями сердца, чем те, кто отдаёт предпочтение продуктам с трансизомерами жирных кислот, углеводами, а также натрием.

Был проведен ещё один эксперимент: добровольцев с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний разделили на две группы. Одни на протяжении 6 недель употребляли пищу с добавлением миндаля, в рационе второй половины пациентов отсутствовал этот продукт. По результатам исследования учёные констатировали, что замена 20% потребляемых углеводов на миндальный орех в итоге снизила болезни сердца на 32%.

Учёные резюмировали, что миндаль способствует долгой жизни, а также положительно влияет на здоровье сердца. Исследователи назвали этот продукт рекордсменом по таким элементам, как белок, клетчатка, кальций, витамин Е, рибофлавин и ниацин. Также было доказано, что люди, которые ежедневно съедают горсть этих орехов, отличаются стройностью и предпочитают здоровый образ жизни.