 

Елена Летучая продемонстрировала располневшую за период карантина фигуру

29.05.2020, 14:09, Разное

Елена Летучая успела набрать лишние килограммы в период карантина. Ведущая показала располневшую фигуру.
Елена Летучая в период эпидемии коронавируса активно общается со своими подписчиками в Instagram. Не так давно она отвечала на вопросы поклонников в режиме Stories. На снимке можно увидеть, что ведущая находится возле дома и придерживает собаку. Она надела майку, которую завязала узлом, джинсы, подчеркнувшие изменения ее фигуры. Подписчики заметили, как округлились бедра и живот знаменитости.

Раньше Елена Летучая сообщала, что набрала 2 килограмма лишнего веса, потому стала строго ограничивать себя в еде. Чтобы появилась мотивация к похудению, она поделилась фотографией в купальнике, где видно безупречную фигуру ведущей.



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