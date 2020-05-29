Клинический фармаколог рассказал, как в общественных местах не заразиться COVID-19

29.05.2020, 14:09, Разное

Даже после послабления мер карантина следует соблюдать меры безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом. Клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, как избежать инфицирования COVID-19, пребывая в общественных местах.

По данным издания New inform, при посещении парикмахерских, спортивных залов или кинотеатров, все так же необходимо применять маски и перчатки. По заверению кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, необходимо соблюдать ряд правил. В публикации сайта Nation news сообщается, что фармаколог рекомендует во избежание заражения избегать прикосновений к лицу и не снимать хлопковые перчатки.

Придя в кинозал, или любое другое заведение, лучше отказаться от дополнительных услуг. Кофе, кола, попкорн, чипсы, либо другие вкусности могут стать источником распространения заболевания. Применение респираторов или масок касается не только визитов в салоны красоты или развлекательные центры. Вместе с перчатками они должны быть надеты и во время занятий в фитнес-центрах. В тренажерных залах работа должна осуществляться только при соблюдении дистанции не менее полутора метров между снарядами. При этом выбор хлопковых перчаток вместо латексных или резиновых вызван тем, что ткань не вызовет раздражения на коже рук.

Кроме того, особую внимательность следует соблюдать в магазинах косметики. Предлагаемые в них пробники могут содержать множество бактерий и вирусов. Это касается и парфюмерии, поскольку при учащенном дыхании во время тестирования аромата риски передачи COVID-19 повышаются. Средствами индивидуальной защиты и правилами не трогать лицо руками нельзя пренебрегать ни при каких обстоятельствах, независимо от места. Это поможет обезопасить как себе, так и окружающих людей, а также близких.