Бывший депутат высказался о Зеленском начистоту: “Мертвый лев”

29.05.2020, 14:06, Разное

На недавней пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства Владимир Зеленский намекнул, что собирается идти на второй срок. Но бывший комик вряд ли досидит до конца первого, полагает Олег Царев.

Бывший депутат подчеркнул, что рейтинг президента за последний год обвалился почти в два раза. Политик напомнил, что глава государства не смог наказать по заслугам Петра Порошенко, не обуздал коррупцию, продолжил войну в Донбассе и продавил в Верховной раде скандальный закон о продаже украинских земель.

Царев спрогнозировал дальнейшее падение рейтинга Зеленского. Вскоре люди поймут, что после карантина дела с экономикой стали еще хуже, а виноват будет президент, да и политические оппоненты не дремлют, указал бывший депутат.

Украинского лидера Царев назвал “мертвым львом”. “Все понимают, что Зеленский – все”, – цитирует экс-парламентарий портал “ПолитНавигатор”.

“Похороны” президенту устраивает не только политическая элита, но и экспертное сообщество. Экономист Олег Соскин считает, что Владимир Зеленский не справился с обязанностями на посту главы государства и растерял доверие граждан.

В эфире ютуб-канала Politeka он призвал начать поиск людей, способных заменить нынешнего президента. Соскин заявил, что готов лично обучать таких людей.