Врачи бьют тревогу: психика россиян может не выдержать новой вспышки эпидемии

29.05.2020, 14:06, Разное

Российские психологи опасаются, что душевное здоровье многих граждан будет выведено из равновесия второй волной коронавируса. В результате россияне начнут массово обращаться за психологической помощью.

Эксперты пояснили, что по психике россиян сильно ударила самоизоляция. Факторами стресса стали потеря работы, невозможность увидеться с родными и близкими и необходимость постоянно обеспечивать досуг детей. При этом у некоторых жителей могут пробудиться “скрытые” психологические травмы и расстройства.