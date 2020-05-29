В Нью-Йорке десятки человек задержаны в ходе акции протеста
29.05.2020, 14:05, Новости дня
Десятки человек в четверг вечером были задержаны в ходе массовой акции протеста против полицейского насилия на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке.
Демонстранты дошли до здания Сити-холла, перекрыв трафик в районе Нижнего Манхэттена.
Участники протеста в основном вели себя мирно, однако в какой-то момент начались столкновения между демонстрантами и полицией.
Некоторые начали бросаться в полицейских элементами дорожного ограждения и пытались отобрать у них велосипеды.
Не менее 40 человек были задержаны.
Задержанным грозят обвинения в нападении на полицию, незаконном хранении оружия и гражданском неповиновении.
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Русская служба «Голоса Америки»
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