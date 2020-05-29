 

Китай не исключает применения военной силы в отношении Тайваня

29.05.2020, 14:05, Новости дня

Китай нападет на Тайвань, если не будет иного способа помешать его независимости, заявил в пятницу начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и член Центральной военной комиссии КНР генерал Ли Цзочэн.

«Если возможность мирного воссоединения будет утеряна, народные вооруженные силы вместе со всей нацией, включая народ Тайваня, примут все необходимые меры, чтобы решительно подавить любые сепаратистские заговоры или действия», – заявил Ли Цзочэн, выступая в Доме народных собраний в Пекине по случаю 15-й годовщины принятия Закона против сецессии.

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и сохраняем за собой возможность принять любые необходимые меры для того, чтобы стабилизировать и взять под контроль ситуацию в Тайваньском проливе», – добавил он.



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