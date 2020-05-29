На таджикского блогера в России завели уголовное дело: он призывал “всех нерусских” не вакцинироваться от коронавируса

29.05.2020, 14:03, Новости дня

На таджикского блогера Фахриддина Мирзомуратова завели в Нижегородской области России дело за распространение ложной (фейковой) информации о коронавирусе по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ, сообщает Следственный комитет РФ. Мирзомуратов призывал не соглашаться на вакцинацию против коронавируса, за это ему грозит штраф до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.

40-летний Мирзомуратов, по версии следствия, опубликовал в Instagram видеобращение, которое ставит под угрозу жизнь и безопасность граждан, а также “компрометирует и дискредитирует деятельность органов здравоохранения России”.

Мирзомуратов в своем видео призывает жителей Центральной Азии не делать прививку от коронавируса, потому что вакцина, по его мнению, “уничтожит людей в течение 3-6 месяцев”. Он обращается к мусульманам и призывает их также не сдавать анализы на COVID-19 и не вызывать “скорую” при симптомах заражения.

“Сейчас будут делать вакцинацию по всей России. Всех нерусских будут делать уничтожение. Поэтому если к вам придут, даже деньги дадут, с работы уволят, что хотят пусть делают, только вы не соглашайтесь ни на какую вакцинацию”, – говорит он.

По административной статье за распространение фейковой информации о коронавирусе россиян начали штрафовать еще в марте. Тогда же в УК РФ была добавлена и уголовная статья о фейках за коронавирус. 26 марта в Следственном комитете была создана спецгруппа, которая будет мониторить интернет и мессенджеры с целью выявления фейков о коронавирусной инфекции, “а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям”. Об уголовных делах по поводу распространения фейковой информации о коронавирусе российские власти пока не сообщали.

В социальных сетях в последние месяцы распространяются различные теории заговора вокруг коронавируса и вакцинирования. Одна из самых популярных – теория о Билле Гейтсе, который якобы лоббировал введение микрочипов в человеческий организм под видом вакцинации и технологии связи 5G, которая позволяет контролировать поведение чипированных людей. Эти теории заговора неоднократно опровергали в международных СМИ, Генпрокуратура России также считает эти утверждения фейком.