Трамп подписал указ о работе соцсетей. Twitter после этого скрыл пост президента о беспорядках

29.05.2020, 14:03, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который нацелен на то, чтобы “удалить или изменить” положение статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года. Трамп назвал его “указом, который предотвратит цензуру в соцсетях”:

Статья защищает соцсети от ответственности (в том числе от преследования в суда) за контент, размещаемый пользователями. Дословно она звучит так: “No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider” (“Ни один владелец или пользователь интерактивного компьютерного сервиса не должен рассматриваться как тот, кто размещает или озвучивает любую информацию, предоставленную другим поставщиком информационного контента”). Статья дает возможность Twitter, Facebook и другим соцсервисам право модерировать контент, но не обязывает их делать это.

Трамп при этом считает, что статья также дает социальным сервисам “глушить” позицию политических сил, которые не нравятся руководству. В частности – консерваторов и республиканцев.

Трамп заявил, что после подписания указа генеральный прокурор США Уильям Барр “немедленно” приступит к разработке законодательства, которое позволит регулировать работу соцсетей.

Руководство соцсети Twitter уже назвало указ “реакционным и политизированным подходом к важнейшему закону” и сообщила, что попытки изменения статьи 230 будут “угрожать будущему онлайн-дискурса”.

Вскоре после подписания указа Twitter скрыл пост от Трампа, где президент высказывал свое мнение о беспорядках в американском городе Миннеаполисе. Сервис повесил на него предупреждение, что Трамп нарушил правила пользованию соцсетью, а его пост “прославляет насилие”:

В посте Трамп написал:

“Эти БАНДИТЫ просто бесчестят память (погибшего) Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что армия на его стороне. Если будут сложности – и мы возьмем ситуацию под свой контроль: когда начинается мародерство, начинается стрельба”.

(“These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts”).

Перед этим Twitter также добавил предупреждение на некоторые твиты Трампа со ссылками на статьи в СМИ: это предупреждение призывает читателей проверять в газетах факты из его заявлений.

Трамп тогда заявил, что Twitter “душит свободу слова”.

Представитель Google заявила, что указ навредит “экономике Америки”, в то же время основатель Facebook Марк Цукерберг занял более сдержанную позицию и заявил телеканалу Fox News, что его компания “должна отойти от регулирования онлайн-контента” и ей не стоит быть “арбитром правды”.