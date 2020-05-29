Скандалы: Хозяйка «Медного озера»

29.05.2020, 13:55, Разное

Где живет губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, и как главы регионов помогают своим женам и детям зарабатывать

Вряд ли кто-то может представить, что российские губернаторы живут в стареньких «хрущевках», а их дети поднимаются в «убитых» лифтах вместе с замурзанными соседями на верхние этажи блочных девятиэтажек. При этом, судя по декларациям о доходах, многих небогатых чиновников буквально содержат состоятельные супруги, старенькие матери и тещи – удачливые бизнес-леди.

Своя рука – владыка

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко зарабатывает более 6 млн рублей в год. Судя по свежей декларации, доход его жены больше — 16,3 млн рублей. Однако в собственности семьи губернатора находится квартира площадью 305 кв м. рыночной стоимостью около 200 млн рублей. Первая леди области владеет и загородной недвижимостью: 46 соток и дом в поселке «Медное озеро».

По информации ЕГРН, земля Ирине Дрозденко досталась в собственность от ООО «Хонка-парк». Чтобы оценить класс недвижимости, достаточно вспомнить: главным объектом резиденции Виктора Януковича (беглого президента Украины) «Межигорье» является дом «Хонка» – дворец, где он жил и хранил пресловутый золотой батон. Название дом получил от построившей его одноименной финской компании.

Впрочем, еще несколько лет назад Ирина Дрозденко – за счет владения акциями порта Усть-Луга – входила в число миллиардеров, живущих в Ленобласти. Доходы от продажи акций недостроенного порта губернаторскую декларацию не испортили.

По данным базы ЕГРЮЛ, теперь акциями Усть-Лужской ПТК владеют четверо физических лиц, троих из которых пресса называет родственниками губернатора Александра Дрозденко. А Ирина Дрозденко работает как индивидуальный предприниматель, предоставляя услуги гостиниц, и является совладелицей благотворительного фонда и двух компаний в Кингисеппе. Обе работают в сфере недвижимости.

В 2018 году Усть-Лужская ПТК выиграла 22 тендера, 20 из которых проводила Кингисеппская таможня (Ленинградская область). Среди услуг, оказанных этим предприятием таможне, не только сдача в аренду причального фронта для стоянки таможенных судов, но и «оказание услуг по проживанию работников дирекции, направленных в служебную командировку в регионе Ленинградская область».

Москва – запасной аэродром

Ростовский губернатор Василий Голубев обеспечил членов своей семьи квартирами в Москве – мало ли что может случиться в Ростове. Например, вдруг не получится занять пост в третий раз…Сын Василия Голубева, судя по базе ЕГРЮЛ, соучредитель пяти компаний. Они занимаются управлением недвижимостью в Ростовской области и Подмосковье. Его партнером в ООО «Лига» является Артем Грудинин – сын ставшего знаменитым после президентских выборов-2018 Павла Грудинина. В Москве Алексей Васильевич Голубев владеет квартирой площадью 157,2 кв м в «Доме управления делами президента» стоимостью около 60 млн рублей. Интересуется младший Голубев (через подконтрольное ему ООО «Константа») и производством вина – на глубоко убыточном АО «Танаис».

В семье ростовского губернатора воспитывался и племянник Максим Голубев, теперь он владелец квартиры (120,7 кв. м) в ЖК «Шуваловский» на Ломоносовском проспекте, она стоит не менее 50 млн рублей.

Дочери главы Ростовской области Светлане принадлежит квартира в Плотниковом переулке рядом со Старым Арбатом (134,5 кв м, примерно 115 млн рублей). Может быть она купила ее на свои деньги, но ее занимающееся недвижимостью ООО «Видное Сити — ХХI Век», судя по данным статистики, работает в убыток. Супруга губернатора Ольга Голубева владеет малой долей акций «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко, который активно работает в Ростовской области.

Официальные доходы главы Крыма Сергея Аксенова в 2018 году составили 2,9 млн рублей, его супруги – 13 млн рублей. На нее записано все имущество семьи: три квартиры, шесть нежилых помещений и немецкий автомобиль BMW 750 LI XDRIVE.

Примерно такими доходы Аксеновых были во все годы с 2014, когда тот стал главой Крыма. Самым богатым членом дружной семьи, похоже, является его теща Людмила Добрыня, имеющая квартиру за 400 млн рублей в элитном районе Москвы. Согласно выписке из Росреестра, на которую ссылаются СМИ, на Добрыню оформлена квартира площадью 234 м², расположенная в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной. Кстати сказать, в этом же доме до ареста жил полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 млрд рублей наличными при обыске.

Александр Никитин стал губернатором Тамбовской области сравнительно недавно, в 2015 году. В январе 2016-го он поселился в квартире площадью 135,7 кв. м в престижном доме на улице Карла Маркса. Так распорядилось квартирой Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области, на 100% принадлежащее региональному комитету по управлению имуществом. То есть контора – полностью государственная и подконтрольна самому губернатору.

Только кадастровая стоимость оказавшейся в личных руках Никитина госсобственности – 6 млн 579 тыс рублей.

О нынешнем замминистра промышленности и торговли Дмитрии Овсянникове пресса говорит теперь только в связи со скандалом, устроенном им в аэропорту Ижевска. Однако еще недавно севастопольские СМИ интересовались, на какие доходы он оплачивает арендуемую им жилплощадь в городе-герое, которым недолго командовал.

В декларации Овсянникова указан доход – 2 млн 572 тыс руб. Его жена заработала в 2018 году 800 тыс руб. Согласно декларации, в собственности у губернатора земельный участок площадью 2 363 кв м, 162-метровый жилой дом и квартира площадью 59 квадратов. Кроме того, Дмитрий Овсянников владеет автомобилем Lexus GX 460, мотоциклом Yamaha, лодкой, двумя снегоходами и парой прицепов. В собственности Екатерины Овсянниковой три квартиры площадью от 83 до 89 квадратных метров, автомобиль Mersedes Benz ML 350 и снегоболотоход. Недвижимость семьи относится к Ижевску, откуда Овсянников прибыл в Севастополь, а там в пользовании семьи был указан дом площадью 501 ква м, квартира в 87 кв м. Из каких доходов небогатый экс-губернатор платил за их аренду – до сих пор неизвестно.

Для милого дружка…

В Пензенской области губернаторствует Иван Белозерцев. Его сын Данила является индивидуальным предпринимателем (пчеловодство) и соучредителем пяти компаний. Его бизнес-интересы простираются от рекламы и радиовещания до деятельности автостоянок и мытья автомобилей. Компаньоном Данилы Ивановича по автомойке (50/50) в 2016 году стал Сергей Жулябин, владелец «Грибной компании».

Жулябин как-то простодушно признался: «Без губернатора проект шел бы гораздо сложнее. Реальность по государственной поддержке превзошла все ожидания. Я даже представить не мог, что мы столько помощи получим от федеральной, областной и районной власти».

Благодарить пензенского главу грибнику действительно было за что: Иван Белозерцев снизил предприятию ставку по налогу на прибыль с 20% до 5%, а от налога на имущество и земельного налога освободил вовсе. Однако, судя по статотчетности, даже несмотря на такие льготные условия работы прибыли шампиньоны пока не дали. Правда, Жулябин заработал на госзакупках, проведенных минпромом и минобразования Пензенской области…

Еще один сын губернатора Александр Белозерцев владеет 50% в ООО «Энергоцентр «Пенза». Вторая доля – у компании «Энергоаудитконсалтинг», которая являлась поставщиком в 19 государственных контрактах на сумму более 50 млн рублей. Фирма обеспечивает теплоснабжением учебные заведения. Супруга главы региона до недавнего времени занималась там похоронным бизнесом.

Тамара Лапшинская