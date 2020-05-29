 

Мнение: 2 года без Аркадия

29.05.2020, 13:54, Разное

Прошло 2 года, как не стало журналиста Аркадия Бабченко. Боль утраты не выразить транзакцией на Яндекс-кошелек.
Коварная чекисткая пуля оборвала жизнь отважного журналиста, который мечтал стать танкистом и открыть счет для донатов в биткойне.
Человек, который ныне скрывается под личиной Аркадия, доказал свою подлую сущность, уехав из Украины.и начав огульную кампанию клеветнических нападок на демократические институты украинского государства. Есть ли пределы подобной мерзости? Сколько можно позорить честное имя покойного журналиста?!

Источник: Colonel Cassad



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